Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Турции летом

АТОР: В Турции летом можно отдохнуть от 150 тысяч рублей на двоих

На курортах Турции летом 2025 года можно отдохнуть за сумму от 150 тысяч рублей на двоих. Стоимость туров при покупке в марте соотечественникам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, поездка в четырехзвездочный отель по системе «все включено» обойдется в 150-180 тысяч рублей, стоимость бюджетных «пятерок» доходит до 220 тысяч рублей, а туры в «твердые пятерки» можно приобрести за 230-335 тысяч рублей по системе «ультра все включено». Также туроператоры предлагают путевки в гостиницы высокого уровня и Deluxe от 340 до 420 тысяч рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России раскрыли последствия отказа Турции от системы «все включено». По мнению вице-президента организации, для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом.