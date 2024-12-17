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04:59, 17 декабря 2024Путешествия

В АТОР раскрыли последствия отказа Турции от системы all inclusive

АТОР: отказ Турции от all inclusive в отелях станет катастрофическим шагом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян раскрыл последствия отказа Турции от системы all inclusive. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, eсли Турция решит отказаться от системы «все включено» в отелях, то для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом. «Во многом экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл», — отметил он.

Мурадян добавил, что на данный момент не представляет себе «механизмов контроля за непредоставлением этой услуги».

В июле советник мэра Антальи по туризму, бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык заявил, что абсолютный отказ от системы «все включено» в отелях Турции маловероятен. Однако возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых.

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