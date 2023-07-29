В Турции высказались об отказе от системы «все включено» в отелях

Советник мэра Айык: отказ от системы «все включено» в отелях Турции маловероятен

Абсолютный отказ от системы «все включено» (all-inclusive) в отелях Турции маловероятен, однако возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых. Об этом в беседе с РИА Новости сказал советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.

Он пояснил, что турецкие курорты посещают туристы с разными требованиями – есть те, кто нуждается в all-inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому имеются различные варианты размещения. «"Все включено" в Турции полностью отменять никто не станет», — заявил Айык, не исключив при этом появления различных вариаций этой системы.

Так, турист может отказаться от ненужной ему оцпии, если он ей не пользуется. Айык считает, что в систему «все включено» будут вноситься изменения: появится какой-то «базовый вариант», к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, за отдельную плату.

Например, в таком базовом варианте могут быть заложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее. По мнению советника мэра, если вдруг в Турции примут решение об отмене системы all-inclusive, то за ней последуют все другие страны, страна станет флагманом и образцом.

Ранее туроператор из Сиде Эрол Гюльдал предложил отказаться от системы «все включено» в Турции и перейти на систему полупансиона ради большего заработка. Он отметил, что владельцы отелей и гостиниц, работающих по системе «все включено», открыто заявляют, что не зарабатывают столько же денег, как раньше. Более того, в случае, если система полупансиона все-таки будет внедрена в стране в ближайшее время, качество кухни в ресторанах повысится, считает он.

В январе в Турции начал действовать налог на проживание в отелях. С 1 января все объекты размещения, которые находятся на территории страны, будут обязаны перечислять государству два процента от суммы, полученной за размещение туристов. Отмечается, что турагентства могут включать налог в стоимость туров.