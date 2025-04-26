Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский зря критиковал предложение Трампа по Крыму

Президенту Украины не следовало публично критиковать предложение американского лидера Дональда Трампа о признании Крыма российским. Это ухудшило позиции Киева в переговорном процессе, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Таким мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны», — считает экс-сотрудник американской разведки.

Он подчеркнул, что такие действия Зеленского в итоге лишь настроили американского президента против него, так как украинский лидер продемонстрировал, что с ним по-прежнему нельзя договориться.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что США предложат Украине и Европейскому союзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

Зеленский в ответ на это заявил, что Украина никогда не признает Крым российским. Позднее Трамп раскритиковал это заявление президента Украины.