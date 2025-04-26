Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 26 апреля 2025Мир

Бывший сотрудник ЦРУ назвал Зеленского королевой драмы

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский зря критиковал предложение Трампа по Крыму
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президенту Украины не следовало публично критиковать предложение американского лидера Дональда Трампа о признании Крыма российским. Это ухудшило позиции Киева в переговорном процессе, считает бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Таким мнением он поделился в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Он просто не должен был ничего говорить перед встречей в Лондоне. Вместо этого королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны», — считает экс-сотрудник американской разведки.

Он подчеркнул, что такие действия Зеленского в итоге лишь настроили американского президента против него, так как украинский лидер продемонстрировал, что с ним по-прежнему нельзя договориться.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что США предложат Украине и Европейскому союзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

Зеленский в ответ на это заявил, что Украина никогда не признает Крым российским. Позднее Трамп раскритиковал это заявление президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выдвигаем серьезные предложения». Лавров прокомментировал переговоры по Украине и осудил Зеленского

    В Госдуме заявили о риске новой Чернобыльской трагедии

    В Ленобласти произошло массовое ДТП

    Жена лидера существовавшей 20 лет ОПГ потребовала его перевода ближе к дому

    Холеру подтвердили у второго вернувшегося из Индии россиянина

    Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных рисках из-за технологий ИИ

    Стало известно о попадании двух подконтрольных Киеву городов ДНР в огневой мешок

    На Украине пожаловались на российские атаки при помощи нового опасного беспилотника

    Военные ВСУ убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»

    Бывший сотрудник ЦРУ назвал Зеленского королевой драмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости