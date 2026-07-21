Популярный украинский комик словами «погибал морально» описал жизнь в Европе

Украинский комик Детков заявил, что ему было морально тяжело жить в Англии

Популярный в России украинский комик Сергей Детков рассказал о жизни в Англии, где он провел некоторое время с девушкой. В интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) он признался, что ему было тяжело морально во время жизни в европейской стране.

По словам Деткова, они с возлюбленной поселились под Лондоном. Его девушка работала в ресторане, а у него не было постоянного места работы.

«Я там погибал морально. Я столкнулся с реальностью. Тяжело мне было очень сильно морально», — описал Детков жизнь в Англии. Он добавил, что в какой-то момент разочаровался во всем и даже захотел бросить заниматься комедией, однако позднее передумал.

Ранее Детков также рассказал, что в продуктовом магазине в Польше на него накричала продавщица. Он отметил, что женщина отчитала его за незнание польского языка.