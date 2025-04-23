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19:11, 23 апреля 2025Мир

Трамп раскритиковал Зеленского за отказ признать Крым российским

Трамп: Отказ Зеленского признать Крым за Россией вреден для переговоров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Зеленский хвастается на первой полосе газеты The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает Крым за Россией, здесь нечего обсуждать». Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — отметил глава государства.

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