Трамп раскритиковал Зеленского за отказ признать Крым российским

Трамп: Отказ Зеленского признать Крым за Россией вреден для переговоров

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Зеленский хвастается на первой полосе газеты The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает Крым за Россией, здесь нечего обсуждать». Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — отметил глава государства.

