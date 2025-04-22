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19:18, 22 апреля 2025Мир

США предложат Украине и ЕС признать Крым российским

WP: США предложат Украине и ЕС признать Крым частью России
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС) признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Предложения США, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном Крыма российской территорией и в конечном итоге снятие санкций с России в рамках будущего соглашения», — приводит издание слова трех источников.

Дополнительно уточняется, что взамен США предложат Украине гарантии безопасности, как условие признания Крымского полуострова частью России. При этом отмечается, что Вашингтон оказывает «поразительное» давление на Киев по этому вопросу.

Ранее газета The New York Post (NYP) сообщала, что Украина готова отказаться от 20 процентов территории в пользу России. Скорее всего, речь идет о территориях, остающихся под контролем российских войск. Однако Киев требует признания лишь «де-факто», а не «де-юре».

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