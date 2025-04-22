В США заявили, что Украина готова отказаться от территорий при одном условии. Что известно о деталях мирного плана?

NYP: Украина готова отказаться от 20 % территории в пользу России

Украина, по всей видимости, готова отказаться от 20 процентов своей территории в пользу России, заявил неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США. Скорее всего, речь идет о территориях, остающихся под контролем российских войск.

При этом Киев якобы готов это сделать при одном условии — если отказ будет считаться признанием территории «де-факто», а не «де-юре».

«Де-факто» означает, что мы признаем, что русские оккупируют эту землю, но мы не говорим, что Украина собирается отдать ее навсегда. «Де-юре» означает, что мы признаем, что русские забирают эту землю и мы никогда больше ее не увидим чиновник администрации президента США

Он подтверждал это тем, что в ходе переговоров с делегацией США на позапрошлой неделе Украину больше всего беспокоила «сухопутная» часть соглашения, имея в виду признание территорий за Россией.

New York Post отмечает, что хотя детали возможного мирного плана и начинают всплывать, пока неясно, какова позиция сторон по этому соглашению.

Газета сообщила о согласии Украины с планом США, но Умеров опроверг это

Ранее New York Post писала, что министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским официальным лицам, что Киев согласен с 90 процентами мирных рамок, представленных президентом США Дональдом Трампом в Париже.

Украина якобы теперь ожидает решения России. Предполагается, что, если РФ не примет предложение Трампа, он покинет стол переговоров.

Представитель американской администрации рассказал, что до ответа России Украина планирует проработать пункты мирного соглашения, которые касаются линий прекращения огня. По словам американского политика, основное разногласие сторон — земля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает новые регионы РФ российскими территориями. При этом он готов заморозить боевые действия на нынешних рубежах, что отчуждает от Украины около 20 процентов земель.

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Однако позднее Министерство обороны Украины опровергло публикацию New York Post. В ведомстве заявили, что не принимают политических решений и не оценивают переговоры в процентах. «Мы остаемся в конструктивном диалоге с нашими американскими партнерами и полностью поддерживаем прекращение этой войны», — добавили в ведомстве.

В США заявили о скором решении по перемирию на Украине

Тот же представитель администрации президента США сообщил, что «уже на этой неделе» может быть принято решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Украине. По словам чиновника, сделку должны согласовать в Лондоне во время встречи представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. «И как только мы этого достигнем, тогда будут определены следующие шаги», — указал собеседник издания.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф может сделать Москве несколько предложений, чтобы усадить за стол переговоров. Например, предоставить Москве «пряник» в виде смягчения санкций и, возможно, размораживания арестованных активов.

Тем не менее другие эксперты считают, что это будет противоречить предыдущим угрозам Трампа усилить финансовое давление на Москву.