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08:45, 22 апреля 2025Мир

В США заявили о готовности Украины отказаться от территорий

NYP: Украина готова отказаться от 20 процентов территории
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина готова отказаться от 20 процентов территории, пока они будут считаться признанными де-факто, а не де-юре. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP) со ссылкой на американского чиновника.

«Де-факто означает, что мы признаем эти земли за Россией, но при этом мы не говорим, что Украина собирается отдать их навсегда. Де-юре означает, что мы также признаем территорию за Россией, но мы больше не говорим о возвращении земель [Украине]», — пояснил источник издания.

Также высокопоставленный чиновник сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров «дал понять», что Украина примерно на «90 процентов» поддерживает предложенный США план урегулирования конфликта, который обсуждался на встрече в Париже. Однако, как отмечает издание, глава оборонного ведомства опроверг это заявление, указав на то, что министерство «не принимает политических решений».

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы. Кроме того, предложение Вашингтона предполагает отказ от обсуждения членства Киева в НАТО.

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