Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 18 апреля 2025Мир

США представили план по Украине с сохранением территорий за Россией

Bloomberg: План США по Украине подразумевает сохранение территорий за Россией
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Представленный США план по урегулированию конфликта на Украине подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы. Детали американской инициативы раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая перечень условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня», — утверждается в публикации.

По данным неназванных европейских чиновников, американский план был представлен европейским союзникам Вашингтона в ходе серии встреч по Украине в Париже и подразумевает фактическую заморозку конфликта. По его условиям, новые территории России «останутся под контролем Москвы». Кроме того, предложение США предполагает отказ от обсуждения членства Украины в НАТО.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США оптимистично смотрят на процесс завершения конфликта между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США представили план по Украине с сохранением территорий за Россией

    Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

    Глава комитета Госдумы посоветовал экс-лидеру диаспоры «ждать гостей» после слов о России

    В заявлении Рубио о мире России и США усомнились

    Полицейские начали поиск сообщника устроившего поджог пункта полиции в Москве школьника

    На Западе поиронизировали над словами госсекретаря США об Украине

    Вице-губернатору Вологодской области продлили арест за вымогательство 100 миллионов рублей

    В семье редких красных волков в российском зоопарке родились шесть детенышей

    НАСА и «Роскосмос» обсудят в Москве утечку в российской «Звезде»

    Вяльбе тремя словами оценила введение против нее санкций на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости