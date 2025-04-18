Вице-президент США Вэнс заявил о подвижках в украинском урегулировании

США оптимистично смотрят на процесс завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает Reuters.

Политик указал на подвижки в украинском урегулировании. «Я хочу рассказать премьер-министру о некоторых переговорах между Россией и Украиной... Даже за последние 24 часа мы думаем, что у нас есть кое-что интересное», — сказал Вэнс.

При этом вице-президент не стал предрешать исход переговров. «Мы испытываем оптимизм, надеясь, что сможем завершить эту войну, эту очень жестокую войну», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Госсекретарь указал, что если Украина и Россия серьезно настроены на мир, то США хотят помочь, иначе Вашингтон займется чем-то еще.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии были позитивными и конструктивными. Он добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.