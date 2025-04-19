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17:48, 19 апреля 2025Бывший СССР

Киев опроверг информацию о готовности на 90 процентов принять мирный план Трампа

МО Украины опровергло готовность Киева на 90 % принять мирный план Трампа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Министерство обороны Украины опровергло публикацию New York Post (NYP), согласно которой Киев готов принять 90 процентов мирных рамок, представленных президентом США Дональдом Трампом в Париже. Об этом сообщает Sky News.

В ведомстве заявили, что не принимают политических решений и не оценивают переговоры в процентах. В Минобороны добавили, что Россия не поддержала предложение США о полном прекращении огня 11 марта, в отличие от Украины. В таких условиях Киев никак не может «измерить» свое согласие и говорить о готовности к миру.

«Мы остаемся в конструктивном диалоге с нашими американскими партнерами и полностью поддерживаем прекращение этой войны», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Украина поддержала мирный план госсекретаря США Марко Рубио и теперь ожидает решения России. Об этом писал NYP, ссылаясь на информацию от высокопоставленного лица из администрации США.

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