Чеченский блогер Тамаев пообещал подарить футболисту Ямалю Bugatti за победу на ЧМ

Чеченский блогер Асхаб Тамаев пообещал подарить футболисту сборной Испании Ламину Ямалю автомобиль Bugatti, если тот выиграет чемпионат мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Тамаев заявил, что его главная задача — не допустить победы сборной Аргентины и лично нападающего Лионеля Месси. «Ламин Ямаль, я обращаюсь к тебе. Давай с тобой договоримся: ты забираешь ЧМ, а Лионеля Месси отправляешь домой без кубка — на пенсию. А я тебе дарю любую Bugatti», — пообещал он.

Ямаль вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира. Он выиграл чемпионат мира — 2026 в возрасте 19 лет и 6 дней. Более молодыми чемпионами мира становились Пеле (17 лет 249 дней) и Роналдо (17 лет 298 дней), а также итальянец Джузеппе Бергоми (18 лет 174 дня).

Сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 и выиграла чемпионат мира по футболу. Основное время матча прошло без голов. Единственный мяч в игре на 106-й минуте забил Ферран Торрес.