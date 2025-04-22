Зеленский сделал заявление о признании Крыма российским

Зеленский: Украина не признает Крым территорией России

Украина не признает Крым территорией России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Не о чем говорить — это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. (…) Этого не будет», — сообщил журналистам украинский лидер.

22 апреля неназванный высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что Украина готова отказаться от 20 процентов территорий. По его словам, Киев пойдет на такой шаг, если признание территории российской будет «де-факто», а не «де-юре».

По информации The Washington Post, Соединенные Штаты предложат Украине и Евросоюзу (ЕС) признать Крым частью России. Данные планы Вашингтона изданию подтвердили три источника.