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15:35, 21 июля 2026Мир

США и КНР попытаются предупредить угрозы от развития ИИ

США и Китай проведут переговоры по искусственному интеллекту в сентябре
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Daria Voronchuk / Shutterstock / Fotodom

Соединенные Штаты и Китай планируют провести в сентябре переговоры по вопросам рисков, связанных с применением мощных передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

По данным агентства, соперничающие сверхдержавы попытаются выработать подходы к предотвращению угроз, которые несут все более совершенные ИИ-системы, способные усиливать военный потенциал, совершать кибератаки на критическую инфраструктуру и менять структуру рынка труда.

Переговоры, вероятно, состоятся до запланированного на 24 сентября визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, отметили собеседники Reuters. Делегацию со стороны Вашингтона возглавит министр финансов Скотт Бессент, остальные участники, повестка и место встречи пока не определены.

До этого глава США Дональд Трамп посещал Китай с государственным визитом в мае, в поездке его сопровождали руководители крупнейших американских компаний, включая Илона Маска, Тима Кука и главу Nvidia.

Ранее Китай объявил о формировании международной коалиции в области искусственного интеллекта с участием 29 стран, включая Россию, Белоруссию, Бразилию, Казахстан и Индонезию. Об этом сообщил Си Цзиньпин, впервые лично выступив на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

Председатель КНР призвал к более открытым разработкам в сфере ИИ и внедрению законов, систем технологического мониторинга и оперативного реагирования. «Необходимо укрепить линию безопасности, предотвратить злоупотребления и злонамеренное использование, а также обеспечить, чтобы искусственный интеллект всегда находился под контролем человека», — подчеркнул он.

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