Китай объявил о создании коалиции по ИИ с участием 29 стран, включая Россию

Китай объявил о формировании международной коалиции в области искусственного интеллекта с участием 29 стран, включая Россию, Белоруссию, Бразилию, Казахстан и Индонезию. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, впервые лично выступив на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, трансляция доступнана YouTube-канале DRM News.

«Одна струна не сыграет музыку, а одно дерево не составит лес. Развитие искусственного интеллекта должно превратиться в симфонию международного сотрудничества», — заявил китайский лидер.

Председатель КНР призвал к более открытым разработкам в сфере ИИ и внедрению законов, систем технологического мониторинга и оперативного реагирования. «Необходимо укрепить линию безопасности, предотвратить злоупотребления и злонамеренное использование, а также обеспечить, чтобы искусственный интеллект всегда находился под контролем человека», — подчеркнул он.

Ранее на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что у России и Китая есть общая задача по обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ. По его оценке, Китай является одним из мировых лидеров по числу разрабатываемых моделей и глубине их внедрения в промышленность и государственное управление. Это огромный массив экспертизы, с которым Россия активно работает. На WAIC, подчеркнул Ведяхин, Россия демонстрирует собственные решения и выстраивает партнерские связи.

Кроме того, добавил Ведяхин, Китай является крупнейшим рынком в мире, и любая технологическая компания, которая хочет быть глобальной, должна присутствовать здесь. WAIC — лучшая точка входа в этот регион. Александр Ведяхин выразил уверенность, что предстоящая конференция станет важным шагом в укреплении российско-китайского сотрудничества по искусственному интеллекту и откроет новые возможности для совместных проектов в интересах обеих стран.