Случайно устроившая пожар в собственном доме россиянка попала под следствие

В Татарстане пройдет суд над женщиной, случайно устроившей пожар в собственном доме

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, которая случайно устроила пожар дома и нанесла травы пятилетнему сыну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Ее дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 декабря 2025 года женщина находилась с ребенком на кухне, где работал газовый котел. Она решила распылить содержимое неисправного аэрозольного баллончика с ароматизатором и проткнула его ножом. Это привело к воспламенению смеси. Мальчик получил множественные ожоги, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Ребенка удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

Ранее суд в Казани вынес приговор учителю физкультуры, который не сразу заметил, что его ученица потеряла сознание на уроке в бассейне и начала тонуть.