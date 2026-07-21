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15:34, 21 июля 2026Экономика

В Кремле прокомментировали ситуацию с российским маркетплейсом после атаки ВСУ

Песков назвал непростой ситуацию с Wildberries и ее продавцами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ситуация с Wildberries и ее продавцами после атаки ВСУ на склады компании стала непростая, но правительство занимается вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. (...) Правительство на связи с компанией, более конкретного сказать по этой теме ничего нельзя», — отметил он.

Пресс-секретарь также опроверг, что склады компании используются для поставок товаров Вооруженным силам (ВС) России.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что маркетплейс начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим после атаки на логистические центры. Она подчеркнула, что компания следит за состоянием здоровья пострадавших.

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