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08:23, 26 апреля 2025Спорт

Овечкин назвал причины поражения от «Монреаля»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин прокомментировал поражение от «Монреаля»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от команды «Монреаль Канадиэнс», назвав причины такого результата. Его цитирует «Российская газета». Команда российского нападающего проиграла в этой встрече со счетом 3:6.

По словам Овечкина, команда соперника вышла «заряженной на победу». «Думаю, что мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — сказал нападающий.

Во встрече с «Монреалем» российский форвард отличился одной заброшенной шайбой. Таким образом он занял 23-е место в истории Национальной хоккейной лиги по голам в плей-офф.

Ранее Овечкин заявил, что у команды все хорошо складывается перед стартом Кубка Стэнли по сравнению с предыдущим сезоном.

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