Овечкин назвал причины поражения от «Монреаля»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин прокомментировал поражение от «Монреаля»

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от команды «Монреаль Канадиэнс», назвав причины такого результата. Его цитирует «Российская газета». Команда российского нападающего проиграла в этой встрече со счетом 3:6.

По словам Овечкина, команда соперника вышла «заряженной на победу». «Думаю, что мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — сказал нападающий.

Во встрече с «Монреалем» российский форвард отличился одной заброшенной шайбой. Таким образом он занял 23-е место в истории Национальной хоккейной лиги по голам в плей-офф.

Ранее Овечкин заявил, что у команды все хорошо складывается перед стартом Кубка Стэнли по сравнению с предыдущим сезоном.