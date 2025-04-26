Овечкин назвал причины поражения от «Монреаля»

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от команды «Монреаль Канадиэнс», назвав причины такого результата. Его цитирует «Российская газета». Команда российского нападающего проиграла в этой встрече со счетом 3:6.
По словам Овечкина, команда соперника вышла «заряженной на победу». «Думаю, что мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — сказал нападающий.
Во встрече с «Монреалем» российский форвард отличился одной заброшенной шайбой. Таким образом он занял 23-е место в истории Национальной хоккейной лиги по голам в плей-офф.
Ранее Овечкин заявил, что у команды все хорошо складывается перед стартом Кубка Стэнли по сравнению с предыдущим сезоном.