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10:49, 21 апреля 2025Спорт

Овечкин оценил старт Кубка Стэнли

Овечкин заявил, что у «Вашингтона» все складывается перед стартом Кубка Стэнли
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил старт Кубка Стэнли в сезоне-2024/2025. Его слова приводятся на сайте команды.

Овечкин заявил, что у команды все хорошо складывается перед стартом Кубка Стэнли по сравнению с предыдущим сезоном. Он подчеркнул, что с начала этого сезона в команде поменялась атмосфера в раздевалке, а также пришли новые игроки.

Ранее Овечкин назвал самое главное для «Вашингтон Кэпиталс». Хоккеист заявил, что важнее всего для команды выиграть еще один Кубок Стэнли.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Серия до четырех побед стартует в ночь на 22 апреля.

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