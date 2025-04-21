Овечкин заявил, что у «Вашингтона» все складывается перед стартом Кубка Стэнли

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил старт Кубка Стэнли в сезоне-2024/2025. Его слова приводятся на сайте команды.

Овечкин заявил, что у команды все хорошо складывается перед стартом Кубка Стэнли по сравнению с предыдущим сезоном. Он подчеркнул, что с начала этого сезона в команде поменялась атмосфера в раздевалке, а также пришли новые игроки.

Ранее Овечкин назвал самое главное для «Вашингтон Кэпиталс». Хоккеист заявил, что важнее всего для команды выиграть еще один Кубок Стэнли.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Серия до четырех побед стартует в ночь на 22 апреля.