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09:17, 20 апреля 2025Спорт

Овечкин назвал самое главное для «Вашингтона»

Овечкин: Самое главное для «Вашингтона» — выиграть еще один Кубок Стэнли
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Reuters

Российский форвард Александр Овечкин назвал самое главное для «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого он является. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин заявил, что важнее всего для команды выиграть еще один Кубок Стэнли. «Именно для этого ты весь год упорно работаешь, чтобы оказаться в этой ситуации. Так что, это веселое время года для всех», — поделился он. По его словам, как только шайба упадет на лед, у всех включится звериный режим.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Серия до четырех побед стартует в ночь на 22 апреля.

Овечкин защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года. Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

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