Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» и его владельцу

Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово» и Дмитрию Каменщику

Генеральная прокуратура (ГП) РФ направила в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и участникам схемы владения аэропортом, включая его бенефициара Дмитрия Каменщика. Об этом со ссылкой на материалы инстанции сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что среди ответчиков указаны 30 компаний, участвующих в управлении аэропортом, а также помимо его основного владельца возглавляющий наблюдательный совет Валерий Коган.

Материалы, поясняющие суть претензий, пока не публиковались, при этом ГП подано заявление об обеспечительных мерах.

По данным «Коммерсанта», иску предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорт, по результатам которой последовало обращение в суд одного из заместителей главы надзорного ведомства. Как отметил собеседник издания, исходя из практики таких дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству.