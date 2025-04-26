Лавров: Россия не обсуждает детали переговоров публично, как Зеленский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью американской телекомпании CBS.

Лавров отказался раскрывать подробности переговоров

Лавров подчеркнул, что Москва ведет себя вежливо и не раскрывает детали переговорного процесса. Он подчеркнул, что публично комментирует диалог президент Украины Владимир Зеленский.

Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными Сергей Лавров глава МИД РФ

Министр также дал рекомендацию журналистам и призвал их обращаться к Зеленскому, если те хотят узнать мнение о сути переговоров. Лавров подчеркнул, что украинский президент «рад говорить с кем угодно посредством СМИ и излагает свои требования даже к президенту [США Дональду] Трампу».

Глава российского ведомства добавил, что Москва выдвигает и рассматривает серьезные предложения. Он снова отметил, что об этом процессе не стоит распространяться, пока он не завершится.

Накануне Путин встретился со спецпосланником Трампа

В пятницу, 25 апреля, в Кремле прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов.

Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник Путина Юрий Ушаков. Он уточнил, что на встрече в Кремле также рассматривалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал прошедшие в Москве переговоры словами «челночная дипломатия». Он подтвердил, что Уиткофф передает послания, которые Путин и Трамп направляют друг другу.

Дональд Трамп также прокомментировал состоявшуюся встречу и назвал ее хорошей. «Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Успех видится в будущем», —заверил он.

Зеленский выдвинул условие для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. Однако он допустил переговоры только при выполнении условия о прекращении огня. Украинский лидер также признал, что следует урегулировать конфликт на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться.

Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно... когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал — это полное и безусловное прекращение огня Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также анонсировал, что в ближайшие дни пройдут встречи, которые должны «приблизить тишину» для Украины. По его мнению, следует оказать давление на Россию, чтобы в Москве «восприняли либо американское предложение прекратить огонь», либо «наше предложение».