Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире

Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире на условии прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Зеленский заявил о готовности к диалогу о мире на условии прекращения огня.

«Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем угодно... когда угодно. Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны», — подчеркнул он, подразумевая прекращение огня.

Ранее Зеленский назвал условие для окончания конфликта на Украине. Он признал, что следует урегулировать конфликт на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться.