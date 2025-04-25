Зеленский назвал условие для окончания конфликта на Украине

Зеленский признал, что конфликт на Украине не закончится без мира через силу

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что без «мира через силу» конфликт на Украине не закончится. Об этом он заявил американскому журналисту Бену Шапиро в интервью, опубликованном на YouTube.

Зеленский прокомментировал слова журналиста, что президент США Дональд Трамп решит урегулировать конфликт на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться. Украинский лидер признал это и согласился с утверждением. «Это правда, это правда», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. По его словам, Украина готова к диалогу в любом формате.

