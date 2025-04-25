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23:19, 25 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условие для окончания конфликта на Украине

Зеленский признал, что конфликт на Украине не закончится без мира через силу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что без «мира через силу» конфликт на Украине не закончится. Об этом он заявил американскому журналисту Бену Шапиро в интервью, опубликованном на YouTube.

Зеленский прокомментировал слова журналиста, что президент США Дональд Трамп решит урегулировать конфликт на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться. Украинский лидер признал это и согласился с утверждением. «Это правда, это правда», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. По его словам, Украина готова к диалогу в любом формате.

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