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19:35, 25 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условие для обсуждения вопросов территорий

Зеленский: Украина будет обсуждать территории только после прекращения огня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Мы-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я согласен с [президентом США Дональдом] Трампом, что у нас нет достаточно оружия, чтобы отвоевать Крым. Но у нас есть возможности дипломатические», — высказался политик.

Зеленский назвал условие для обсуждения территориального вопроса и добавил, что Украина готова к диалогу в любом формате. При этом он добавил, что безусловное прекращение должно стать сигналом для Киева к началу переговоров. Политик также заявил о необходимости санкционного давления на Россию для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Зеленский раскрыл обсуждаемые гарантии безопасности для Украины. Так он отреагировал на заявления руководства США о нежелании принимать Киев в НАТО.

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