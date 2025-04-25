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19:30, 25 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл обсуждаемые гарантии безопасности для Украины

Зеленский: Гарантией для Украины может стать альтернатива 5-й статьи Устава НАТО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / File Photo / Reuters

Гарантией безопасности для Украины может стать альтернатива 5-й статьи устава НАТО. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киев работает над подготовкой гарантий безопасности, не предусматривающих вступление республики в Североатлантический альянс. По словам главы государства, этот вопрос также обсуждался во время встречи с союзниками в Лондоне.

«Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я и сказал, и контингент, и формат пятой поправки. Не самой пятой поправки, а самой... тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО пятая поправка», — сказал он.

Ранее Европейский союз (ЕС) и Украина в ответ на предложение по урегулированию конфликта потребовали от США отказаться от ограничений на размещение европейских войск на территории страны. Кроме того, Брюссель и Киев настаивают на том, чтобы в будущем не противодействовать вооружению украинских войск.

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