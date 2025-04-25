Раскрыто главное требование ЕС и Украины к США по урегулированию конфликта

Reuters: ЕС и Украина требуют от США отказ от ограничений на вооружение Киева

Европейский союз (ЕС) и Украина в ответ на предложение по урегулированию конфликта требуют от США отказ от ограничений на вооружение Киева и размещение европейских войск на территории страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил», — приводит агентство слова собеседников.

Дополнительно уточняется, что Евросоюз и Украина хотят предложить США систему мониторинга прекращения огня, которой Соединенным Штатам будет передана лидирующая роль.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он также раскритиковал заявления украинского руководства о желании вступить в НАТО.