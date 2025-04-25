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13:29, 25 апреля 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о судьбе Крыма в рамках сделки по Украине

Трамп: Крым останется в составе России в рамках сделки по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time по итогам первых 100 дней пребывания на посту главы Белого дома.

«Крым останется у России. И [президент Украины Владимир] Зеленский это понимает», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что «все понимают», что Крым останется у России. Он отметил, что люди в Крыму в основном говорят по-русски.

Ранее Трамп заявил, что вернуть полуостров Украине будет очень сложно. По словам президента, Крым стал российским при бывшем американском лидере Бараке Обаме, но если бы у власти находился он, полуостров бы остался в составе Украины.

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