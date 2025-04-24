Трамп: Вернуть Крым в состав Украины будет очень сложно

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности возвращения Крыма в состав Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, вернуть полуостров Украине будет очень сложно, так как Крым вошел в состав России при бывшем президенте США Бараке Обаме. «Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть?» — заявил политик.

Трамп также ответил на вопрос о том, должен ли Киев пойти на территориальные уступки. По его мнению, «это зависит от территорий». Он пообещал, что Соединенные Штаты сделают все возможное, работая с Украиной.

Ранее Трамп призвал президента России Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Американский президент заявил о своем недовольстве относительно ударов Российской армии по Украине и подчеркнул, что «это ненужно и не вовремя».