Трамп призвал Путина прекратить удары по Украине

Трамп призвал Путина остановить удары по Киеву и заключить сделку

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Свое заявление глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! 5 тысяч солдат погибают каждую неделю. Давайте заключим мирную сделку!» — написал Трамп.

Так американский президент прокомментировал сообщения о массированном ракетном ударе Вооруженных сил (ВС) России по Киеву в ночь на 24 апреля. Факт атаки позднее подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.