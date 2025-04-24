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15:47, 24 апреля 2025Мир

Трамп призвал Путина прекратить удары по Украине

Трамп призвал Путина остановить удары по Киеву и заключить сделку
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Свое заявление глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! 5 тысяч солдат погибают каждую неделю. Давайте заключим мирную сделку!» — написал Трамп.

Так американский президент прокомментировал сообщения о массированном ракетном ударе Вооруженных сил (ВС) России по Киеву в ночь на 24 апреля. Факт атаки позднее подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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