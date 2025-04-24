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12:08, 24 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву

Российские военные нанесли массированный удар по Киеву десятками ракет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли по Киеву массированный ракетный удар. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

«По сообщениям из украинского сегмента, сегодня ночью Киев подвергся одной из самых масштабных ракетных атак с воздуха и с земли. Зафиксировано около десяти пусков баллистики. Количество запущенных крылатых ракет тоже исчисляется десятками», — говорится в публикации.

Уточняется, что перед ракетным ударом российские военные запускали в направлении украинской столицы около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно о комбинированном ракетном ударе по объектам на Украине в ночь на 24 апреля. Он был нанесен по целям в Киеве, Харькове, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областях.

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