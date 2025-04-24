Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву

Российские военные нанесли массированный удар по Киеву десятками ракет

Вооруженные силы (ВС) России нанесли по Киеву массированный ракетный удар. Об этом сообщает Telegram-канал Wargonzo.

«По сообщениям из украинского сегмента, сегодня ночью Киев подвергся одной из самых масштабных ракетных атак с воздуха и с земли. Зафиксировано около десяти пусков баллистики. Количество запущенных крылатых ракет тоже исчисляется десятками», — говорится в публикации.

Уточняется, что перед ракетным ударом российские военные запускали в направлении украинской столицы около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно о комбинированном ракетном ударе по объектам на Украине в ночь на 24 апреля. Он был нанесен по целям в Киеве, Харькове, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областях.