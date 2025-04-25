Трамп раскрыл подробности о работе над соглашением России и Украины

Трамп назвал гладкой работу по соглашению России и Украины

Президент США Дональд Трамп рассказал, как идет работа над соглашением России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп раскрыл подробности о заключении сделки и назвал гладкой работу по этому вопросу.

«Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Успех видится в будущем», — подчеркнул он.

В пятницу, 25 апреля, в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.