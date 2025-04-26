«Хороший день переговоров и встреч». Трамп оценил прогресс в достижении сделки по Украине

Трамп заявил о согласовании большей части пунктов сделки по Украине

Большая часть пунктов сделки по Украине согласована, заявил президент США Дональд Трамп. Политик подчеркнул, что стороны конфликта должны встретиться на высоком уровне.

Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, и теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы покончить с этим Дональд Трамп президент США

Глава государства призвал немедленно прекратить кровопролитие. До этого он рассказал, как идет работа над соглашением России и Украины по урегулированию конфликта. «Работа над общей мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Успех видится в будущем», — подчеркнул он.

25 апреля в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Беседа продлилась около трех часов. Диалог позволил сблизить позиции Москвы и Вашингтона по Украине и ряду международных вопросов, подчеркнул помощник главы РФ Юрий Ушаков, который принимал участие во встрече.

Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

Президент США прокомментировал встречу своего спецпосланника с российским лидером. Глава Белого дома дал ей высокую оценку.

У Уиткоффа была хорошая встреча Дональд Трамп президент США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал прошедшие в Москве переговоры словами «челночная дипломатия».

«Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — отметил он. Пресс-секретарь российского лидера также подтвердил, что Уиткофф передает послания, которые Путин и Трамп направляют друг другу.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие во встрече, отметил, что в переговорах был прогресс.

В Британии рассказали, что Трамп угрожает выйти из мирного процесса по Украине

Трамп угрожает выйти из мирного процесса по Украине на следующей неделе, если не будет достигнуто соглашение, пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

Издание указало, что на украинского лидера Владимира Зеленского оказывается все большее давление «с целью заставить его согласиться на мир».

План президента Трампа позволить России сохранить занятые территории Украины «высечен на камне» The Times

По мнению журналистов, у украинского лидера «действительно нет выбора», кроме как подписаться под предложением спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Ранее Трамп признал, что Крымский полуостров должен остаться в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что люди в Крыму в основном говорят на русском языке.

В МИД Украины заявили о трех красных линиях Киева на мирных переговорах

У Киева есть три красные линии на мирных переговорах по конфликту на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской. Не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей или военной помощи от партнеров. Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС Георгий Тихий официальный представитель МИД Украины

Тихий добавил, что Киев не получал официальных дипломатических сигналов по выходу Вашингтона из переговоров по урегулированию конфликта.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. По его словам, Украина готова к диалогу в любом формате.

