В МИД Украины заявили о трех красных линиях Киева на мирных переговорах

Тихий: У Киева есть три красные линии на мирных переговорах по Украине

У Киева есть три красные линии на мирных переговорах по конфликту на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает телеканал ТСН в Telegram.

«Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской. Не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей или военной помощи от партнеров. Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС», — перечислил спикер МИД Украины.

Тихий добавил, что Киев не получал официальных дипломатических сигналов по выходу Вашингтона из переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность выхода Вашингтона из переговоров по Украине. Он предложил повторно задать данный вопрос через две недели.