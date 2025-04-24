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21:36, 24 апреля 2025Мир

Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине

Трамп: Вопрос о выходе США из переговоров по Киеву нужно задавать через 2 недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик считает, что до этого не дойдет, так как будет заключена сделка. Он предложил вновь задать вопрос о перспективах отказа Соединенных Штатов от усилий по урегулированию конфликта через две недели.

«Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп призвал президента России Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Американский президент заявил о своем недовольстве относительно ударов Российской армии по Украине и подчеркнул, что «это ненужно и не вовремя».

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