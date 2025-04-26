Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 26 апреля 2025Мир

Лавров сравнил действия Москвы и Зеленского в отношении переговоров

Лавров: В отличие от Зеленского Россия не обсуждает детали переговоров публично
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ведет себя вежливо и не разглашает детали переговоров по урегулированию на Украине. Об этом он сообщил в интервью американской телекомпании CBS.

Лавров сравнил действия Москвы и украинского президента Владимира Зеленского в отношении переговоров и подчеркнул, что российские дипломаты не раскрывают публично детали диалога.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал он.

Глава российского МИД призвал журналистов при желании узнать мнение о сути переговоров обратиться к Зеленскому. Дипломат отметил, что украинский президент готов общаться через СМИ с кем угодно: таким образом он даже озвучивает требования президенту США Дональду Трампу.

Ранее Зеленский назвал условие для окончания конфликта на Украине. Он признал, что следует урегулировать кризис на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл подробности о переговорах по Украине

    Россияне описали идеального партнера для свиданий

    Раскрыто значение встречи Путина и спецпосланника Трампа

    Верховный суд разрешил россиянам использовать ножи для самообороны при двух условиях

    Маск поддержал призыв Трампа положить конец конфликту на Украине

    Лавров сравнил действия Москвы и Зеленского в отношении переговоров

    Зеленский сделал заявление о территориях Украины

    В Госдуме оценили решение не приглашать РФ на годовщину освобождения Австрии

    Двое гражданских в ДНР пострадали из-за атак ВСУ

    В российском регионе столкнулись более 20 автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости