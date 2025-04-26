Лавров сравнил действия Москвы и Зеленского в отношении переговоров

Лавров: В отличие от Зеленского Россия не обсуждает детали переговоров публично

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ведет себя вежливо и не разглашает детали переговоров по урегулированию на Украине. Об этом он сообщил в интервью американской телекомпании CBS.

Лавров сравнил действия Москвы и украинского президента Владимира Зеленского в отношении переговоров и подчеркнул, что российские дипломаты не раскрывают публично детали диалога.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны», — сказал он.

Глава российского МИД призвал журналистов при желании узнать мнение о сути переговоров обратиться к Зеленскому. Дипломат отметил, что украинский президент готов общаться через СМИ с кем угодно: таким образом он даже озвучивает требования президенту США Дональду Трампу.

Ранее Зеленский назвал условие для окончания конфликта на Украине. Он признал, что следует урегулировать кризис на основе «мира через силу», поскольку без этого принципа боевые действия будут продолжаться.