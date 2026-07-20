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16:00, 20 июля 2026Культура

Оператор раскрыл подробности первого эпизода нового «Гарри Поттера»

Оператор «Гарри Поттера» Адриано Голдман заявил, что Хогвартс покажут в первом же эпизоде
Андрей Шеньшаков

Фото: Rachel Murray / Getty Images for Netflix

Оператор-постановщик Адриано Голдман, работающий над новой экранизацией книг о Гарри Поттере, раскрыл некоторые подробности производства сериала. Об этом он рассказал в своем влоге на YouTube.

Так, по словам Голдмана, Хогвартс появится уже в конце первого эпизода грядущего сериала, причем будет показан не глазами самого юного волшебника. Оператор сообщил также, что действие большей части первой серии будет происходить в мире магглов. Сейчас команда проекта работает над цветокоррекцией.

Также Голдман раскрыл еще одну особенность съемочного процесса: из-за того, что большинству актеров приходится совмещать участие в проекте с учебой, они приходят на площадку всего на полтора часа.

Известно, что новый «Гарри Поттер» стартует онлайн 25 декабря 2026 года. Премьера состоится на платформе HBO Max.

Ранее стало известно, что сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на второй сезон за семь месяцев до премьеры первого. Съемки второго сезона начнутся осенью, сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната».

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