13:13, 7 мая 2026Культура

HBO сделал заявление о втором сезоне «Гарри Поттера»

Сериал «Гарри Поттер» продлили на второй сезон до премьеры первого
Ольга Коровина

Кадр: cериал «Гарри Поттер»

Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на второй сезон за семь месяцев до премьеры первого. Об этом пишет Variety.

Съемки второго сезона начнутся осенью, сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната». Отмечается, что сценарист первого сезона Джон Браун получил должность второго шоураннера проекта, присоединившись к Франческе Гардинер.

«Мне было очень приятно работать над "Философским камнем", и я хотел бы поблагодарить Франческу и HBO за то, что они в меня поверили и позволили продолжить это удивительное путешествие. Похоже, никогда не поздно получить приглашение в Хогвартс», — заявил Браун.

Съемки сериала о Гарри Поттере начались в Великобритании июле 2025 года. Первый тизер был представлен в марте 2026-го. Первый сезон стартует 25 декабря, он будет состоять из восьми эпизодов. Серии будут выходить на стриминге раз в неделю — финал зрители увидят в середине февраля 2027-го.

Ранее сообщалось, что 12-летние звезды нового «Гарри Поттера» Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за первый сезон сериала.

