11:23, 30 марта 2026

Раскрыт заработок 12-летних звезд нового «Гарри Поттера»

The Sun: Юные звезды нового «Гарри Поттера» заработают 500 тысяч фунтов за сезон
Ольга Коровина

Кадр: телесериал «Гарри Поттер»

Юные актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за первый сезон сериала HBO о Гарри Поттере. Об этом пишет The Sun.

По данным источника, 12-летние звезды проекта, которые играют Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли, получают 60 тысяч фунтов стерлингов (6,4 миллиона рублей) за эпизод. За весь первый сезон они заработают по 500 тысяч фунтов стерлингов (54,1 миллиона рублей).

«Если они продолжат в том же духе, то станут мультимиллионерами еще до совершеннолетия. Это огромные деньги для юных ребят, которые вот-вот станут тремя самыми известными детьми в мире», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее компания HBO выпустила первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень» по мотивам одноименной серии романов Джоан Роулинг. Релиз запланирован на декабрь 2026 года.

