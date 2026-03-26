«Приду к тебе домой и убью». Появились подробности нового «Гарри Поттера». Почему они привели фанатов в ярость?

Опубликован первый тизер сериала «Гарри Поттер»

Компания HBO выпустила первый тизер сериала «Гарри Поттер и философский камень» по мотивам одноименной серии романов Джоан Роулинг. Проморолик, многие кадры которого копируют фильм оригинальной кинофраншизы, разделил поклонников. Проект уже генерирует один скандал за другим. Выбранным на главные роли актерам приходится иметь дело с угрозами и травлей, а приглашенные на съемки блогеры уходят с площадки в слезах. Какие конфликты успел спровоцировать сериал, который едва начали снимать, рассказывает «Лента.ру».

Многие фанаты остались недовольны первым тизером сериала

Часть поклонников франшизы раскритиковала обнародованные кадры, посчитав трейлер блеклым, пишет The Hollywood Reporter. Одним из самых популярных аргументов критиков стало утверждение о практически полной идентичности некоторых кадров сценам из фильма «Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса. «Какой смысл переснимать все заново?» — задались вопросом зрители.

Другие поклонники франшизы нашли в этих сценах ностальгические нотки. Многие отметили, что знакомые кадры вызвали у них слезы. Один из комментаторов признался, что успел трижды расплакаться при просмотре.

В тизере появилось более точное время релиза сериала — Рождество 2026-го (католический церковный праздник отмечается 25 декабря). Ранее утверждалось, что премьера запланирована на 2027 год.

Исполнитель роли Снейпа пожаловался на смертельные угрозы

Британский актер с ганскими корнями Паапа Эссьеду (известен по сериалу «Я могу уничтожить тебя»), который играет в сериале Северуса Снейпа, пожаловался в интервью The Times на травлю и смертельные угрозы, которые он получает вместе с требованиями отказаться от роли.

Кадр: телесериал «Гарри Поттер»

«Реальность такова, что, как я ни зайду в соцсети, вижу комментарий вроде “Я приду к тебе домой и убью тебя”. Хотя я и верю, что буду в порядке, считаю, что никто не должен сталкиваться с подобным из-за своей работы», — подчеркнул актер.

Я бы соврал, если бы сказал, что все это не давит на психику Паапа Эссьеду

Эссьеду отметил, что не обращался в полицию по поводу угроз: «Не думаю, что пара недель в тюрьме для какого-нибудь 17-летки, который мне угрожал, заставит меня чувствовать себя лучше».

Играющий Дамблдора актер раздумывал отказаться от роли из-за Роулинг

Джон Литгоу (известен по фильму «Конклав»), исполнитель роли директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, также рассказал в интервью The New York Times, что столкнулся с токсичной реакцией на свое участие в проекте. Некоторые поклонники франшизы, по его словам, даже обещали бойкотировать сериал.

Кадр: телесериал «Гарри Поттер»

Причиной стала критика актером взглядов писательницы Джоан Роулинг относительно трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Литгоу, публично выступавший «против нетолерантности и предвзятости», признался, что и сам раздумывал отказаться от предложенной ему работы из-за незатихающего скандала.

Ранее в сети появилось первое фото со съемок сериала

24 марта в аккаунте HBO в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) появилось первое фото со съемочной площадки сериала.

Фото: @hbo

На снимке исполнитель главной роли Гарри Поттера, 11-летний актер Доминик Маклафлин, идет прочь от камеры с метлой в руке, одетый в красную мантию с надписью «Поттер» на ней. Попавшая в кадр сцена, как предположили фанаты в комментариях, относится к эпизоду игры в квиддич.

Приглашенная на площадку блогерша раскрыла подробности сюжета

Блогерша с никнеймом janariva, посетившая съемочную площадку сериала, раскрыла незначительные подробности сюжета сериала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Она, в частности, узнала, что в сериале расскажут, откуда у Рона Уизли, которого играет Аластер Стаут, взялась грязь на носу во время знакомства с Гарри Поттером на вокзале перед отправлением в Хогвартс.

Фото: @janariva

Впрочем, никаких спойлеров janariva публиковать не стала, однако заверила, что «не смогла сдержать слез», оказавшись на площадке. Она пообещала раскрыть подписчикам больше информации в будущем.

Ранее Дэниэл Рэдклифф, известный по заглавной роли в фильмах о Гарри Поттере, призвал не спрашивать юных актеров об их предшественниках из киноэкранизаций. Он добавил, что новая версия будет отличаться от прошлой, и выразил уверенность в том, что Доминик Маклафлин справится с ролью лучше него.