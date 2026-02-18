Реклама

17:35, 18 февраля 2026

Дэниэл Рэдклифф обратился к поклонникам на фоне съемок нового «Гарри Поттера»

Рэдклифф призвал не сравнивать с ним нового исполнителя роли Гарри Поттера
Ольга Коровина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Tony Awards Productions

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, призвал не спрашивать юных актеров из нового сериала студии HBO об оригинальном касте. Об этом пишет Variety.

Главные роли в новом сериале о знаменитом мальчике-волшебнике исполнят Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли). Рэдклифф напомнил, что после оглашения итогов кастинга многие поклонники франшизы призвали «заботиться об этих детях», поскольку киноиндустрия может быть суровой.

«Если вы действительно так считаете, то не нужно постоянно спрашивать их о нас — обо мне, Эмме [Уотсон] и Руперте [Гринте]. Я бы не хотел стать странным фантомом в жизни этих детей», — заявил Рэдклифф. Актер добавил, что новая экранизация будет другой, и выразил уверенность в том, что Маклафлин справится лучше него.

Ранее Рэдклифф сообщил, что написал письмо юному Доминику Маклафлину, который исполнит роль Гарри Поттера. Рэдклифф пожелал мальчику всего доброго и выразил надежду на то, что он проводит время даже лучше, чем сам актер в его возрасте.

