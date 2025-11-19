Культура
Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру Доминику Маклафлину
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Дэниэл Рэдклифф

Дэниэл Рэдклифф. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в оригинальной экранизации, написал письмо юному актеру Доминику Маклафлину, который также исполнит роль знаменитого мальчика-волшебника. Об этом он рассказал в ходе шоу «Доброе утро, Америка», его цитирует Variety.

Артист отметил, что не считает, что каждый, кто будет играть Гарри, обязан с ним связываться. «Я написал Доминику письмо. И он прислал мне очень трогательный ответ», — поделился Рэдклифф.

В своем письме юному коллеге актер выразил ему добрые пожелания. «Я надеюсь, что ты прекрасно проводишь время, даже лучше, чем я когда-то – это было потрясающий период, но я надеюсь, что у тебя все будет еще лучше», — процитировал он свое послание.

Ранее британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, вернулся к своей роли в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

