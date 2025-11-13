Культура
17:15, 13 ноября 2025Культура

Звезда «Гарри Поттера» вернулся к своей роли спустя 15 лет и сорвал овации

Актер Том Фелтон сыграл Драко Малфоя в мюзикле «Гарри Поттер и проклятое дитя»
Ольга Коровина

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, вернулся к своей роли в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Видео с реакцией зрителей на появление артиста публикует Super.ru в Telegram.

Поднявшийся на сцену Фелтон сорвал овации еще до произнесения первой реплики и выдержал долгую паузу, пока зрители восторженно кричали и аплодировали. Актер выглядел растроганным, однако не вышел из образа.

Фелтон сыграл повзрослевшего Малфоя и стал первой звездой оригинального актерского состава «Гарри Поттера», который присоединился к бродвейскому шоу. Его дебют состоялся 11 ноября на сцене Lyric Theatre. Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства «Хогвартс».

Ранее Фелтон прокомментировал скандал вокруг писательницы Джоан Роулинг. Актер поблагодарил автора «Гарри Поттера» и отметил, что этот скандал никак не отразился на его работе.

