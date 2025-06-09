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16:14, 9 июня 2025Культура

Звезда «Гарри Поттера» поблагодарил Роулинг на фоне скандала

Актер Том Фелтон заявил, что «Гарри Поттер» объединил мир
Ольга Коровина
Том Фелтон

Том Фелтон. Фото: Neil Hall / Reuters

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, прокомментировал скандал вокруг писательницы Джоан Роулинг. Об этом пишет Variety.

Журналисты поинтересовались у актера, повлияли ли на него споры вокруг взглядов Роулинг относительно ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Известно, что автора книг о юном волшебнике неоднократно обвиняли в трансфобии из-за ее высказываний. Исполнитель роли Малфоя отметил, что этот скандал никак не отразился на его работе.

«Мне повезло путешествовать по миру, и я не видел ничего, что объединяло бы людей больше, чем "Гарри Поттер". И все благодаря ей, поэтому я невероятно благодарен», — заявил актер.

Ранее сообщалось, что Фелтон сыграет Драко Малфоя в бродвейской постановке по «Гарри Поттеру».

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