Звезда «Гарри Поттера» вернется к своей роли спустя 16 лет

Актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, вернется к своей роли. Об этом сообщает Today со ссылкой на комментарий самой звезды.
Сообщается, что Фелтон сыграет повзрослевшего Драко в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».
«Ущипните меня, кажется, я сплю. Отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь снова примеряю его шкуру, теперь в роли отца, в новой истории», — заявил Том.
Фелтон стал первой звездой оригинального актерского состава «Гарри Поттера», который присоединится к бродвейскому шоу. По сюжету пьесы, повзрослевшие главные герои отправляют своих детей в школу магии и волшебства «Хогвартс».
Ранее стало известно, что HBO Max назвал новых актеров, выбранных на главные роли в ремейке «Гарри Поттера».