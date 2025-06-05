Звезда «Гарри Поттера» вернется к своей роли спустя 16 лет

Том Фелтон сыграет Драко Малфоя в бродвейской постановке по «Гарри Поттеру»

Актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, вернется к своей роли. Об этом сообщает Today со ссылкой на комментарий самой звезды.

Сообщается, что Фелтон сыграет повзрослевшего Драко в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».

«Ущипните меня, кажется, я сплю. Отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь снова примеряю его шкуру, теперь в роли отца, в новой истории», — заявил Том.

Фелтон стал первой звездой оригинального актерского состава «Гарри Поттера», который присоединится к бродвейскому шоу. По сюжету пьесы, повзрослевшие главные герои отправляют своих детей в школу магии и волшебства «Хогвартс».

Ранее стало известно, что HBO Max назвал новых актеров, выбранных на главные роли в ремейке «Гарри Поттера».