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20:14, 5 июня 2025Культура

Звезда «Гарри Поттера» вернется к своей роли спустя 16 лет

Том Фелтон сыграет Драко Малфоя в бродвейской постановке по «Гарри Поттеру»
Андрей Шеньшаков
Том Фелтон

Том Фелтон. Фото: Neil Hall / Reuters

Актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, вернется к своей роли. Об этом сообщает Today со ссылкой на комментарий самой звезды.

Сообщается, что Фелтон сыграет повзрослевшего Драко в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».

«Ущипните меня, кажется, я сплю. Отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь снова примеряю его шкуру, теперь в роли отца, в новой истории», — заявил Том.

Фелтон стал первой звездой оригинального актерского состава «Гарри Поттера», который присоединится к бродвейскому шоу. По сюжету пьесы, повзрослевшие главные герои отправляют своих детей в школу магии и волшебства «Хогвартс».

Ранее стало известно, что HBO Max назвал новых актеров, выбранных на главные роли в ремейке «Гарри Поттера».

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