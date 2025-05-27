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18:51, 27 мая 2025Культура

Названы исполнители ролей Гарри Поттера и его друзей в ремейке

Сервис HBO Max назвал троих актеров на главные роли в новом «Гарри Поттере»
Андрей Шеньшаков

Фото: HBO

Сервис HBO Max, который занимается созданием новой версии «Гарри Поттера», назвал имена исполнителей главных ролей в ремейке. Об этом сообщает портал Collider.

Главную роль, самого Гарри Поттера, в сериале исполнит актер Доминик Маклафлин. Его лучшего друга Рона Уизли сыграет Аластар Стаут. Ну а роль главной женской героини, Гермионы Грейнджер, досталась Арабелле Стэнтон. По словам шоураннера Франчески Гардинер, это трио выбрали благодаря их уникальному таланту.

Известно, что для поиска кандидатов на главные роли в фильме о приключениях юного волшебника авторы провели открытый кастинг, в котором приняли участие более 30 тысяч актеров.

Ранее стало известно, что создатели сериала по «Гарри Поттеру» официально утвердили актеров на несколько ключевых ролей.

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