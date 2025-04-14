Создатели нового «Гарри Поттера» утвердили актеров на ключевые роли

Создатели сериала по «Гарри Поттеру» официально утвердили актеров на несколько ключевых ролей. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на стриминг-сервис Max.
В частности, директора школы волшебства Альбуса Дамблдора сыграет актер Джон Литгоу. Роли преподавателей, которые знакомы зрителям по оригинальной серии фильмов, сыграют Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Ник Фрост (Рубеус Хагрид), Люк Тэллон (профессор Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч).
Кто сыграет главных героев грядущего проекта — юных волшебников Гарри, Гермиону и Рона, — пока неизвестно. Сообщалось, что детей будут отбирать путем открытого кастинга.
Ранее стало известно, что актер из фильмов по «Гарри Поттеру» заявил о желании сыграть Гермиону Грейнджер.