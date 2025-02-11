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20:40, 11 февраля 2025Культура

Актер из «Гарри Поттера» заявил о желании сыграть Гермиону

Сыгравший Малфоя актер Джейсон Айзекс заявил, что готов исполнить роль Гермионы
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда оригинальной серии фильмов по «Гарри Поттеру» Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя, заявил, что готов вернуться к съемкам в новых экранизациях книг о юном волшебнике. Об этом он сообщил на своей странице в X (бывший Twitter).

По словам Айзекса, он хотел бы исполнить другую роль, например, Гермионы.

«Надеюсь, что в новых проектах по "Гарри Поттеру" вернусь, но уже в роли Гермионы», — написал он.

Известно, что изначально в фильмах по «Гарри Поттеру» он хотел исполнить роль Златопуста Локонса, но в итоге ему достался мрачный образ отца Драко.

Ранее стало известно, что разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустит новую книгу.

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