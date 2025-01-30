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17:22, 30 января 2025Культура

Разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» выпустит новую книгу

Писатель Дэн Браун анонсировал первую книгу за девять лет
Ольга Коровина

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун объявил о выходе первой книги за девять лет. Сообщение об этом появилось на официальном сайте писателя.

Новый роман о приключениях Роберта Лэнгдона появится на прилавках книжных магазинов 9 сентября, он носит название «Секрет всех секретов» («The Secret of Secrets»). По словам автора, на написание произведения ушло так много времени, поскольку оно стало самым замысловатым и амбициозным в его карьере. Известно, что на этот раз действие развернется в Праге, куда герой отправится на новаторскую научную лекцию, но столкнется с запутанным и жестоким убийством.

Первая книга в знаменитой серии Брауна вышла в 2000 году под названием «Ангелы и демоны». Позже у писателя произошел конфликт с официальной Церковью. Противостояние Дэна Брауна с католиками началось после того, как его книгу «Код да Винчи» экранизировал режиссер Рон Ховард. В фильме высказывается предположение, что Иисус Христос женился на Марии Магдалине, а также, что у него были дети.

Известно, что писатель обвинял Ватикан в том, что священники сорвали премьеру картины в Риме, а также всеми силами пытались помешать съемкам приквела, фильма «Ангелы и демоны». Руководство католиков обвинения комментировать отказалось.

Ранее стало известно, что автор другой культовой серии книг Джоан Роулинг рассказала о своей встрече с Адольфом Гитлером. Писательница, создавшая Гарри Поттера, таким образом ответила на комментарии своих критиков.

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